Pioggia di nuovi bonus col Decreto Aiuti Ter: quanto riceverà ogni famiglia

Una vera e propria pioggia di nuovi aiuti con il decreto aiuti ter ma gli italiani lo aspettavano con ansia e ne avevano tanto bisogno. Il decreto aiuti ter ormai è stato preparato dal governo e il budget messo in campo è veramente impressionante. Si parla addirittura di 14 miliardi di euro. Gli aiuti per le famiglie ma non solo, sono veramente tanti.

Tanti aiuti dal governo

I lavori attorno al Decreto e aiuti ter fervevano ormai da tanto tempo perché le richieste delle famiglie e delle aziende al governo diventavano sempre più pressanti. Le bollette sempre più alte e una situazione economica è sempre più precaria mettevano in forte agitazione le famiglie italiane e così finalmente sono arrivati nuovissimi aiuti del decreto del governo. Con il Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 arrivano finalmente le chiarezze sui nuovi bonus e sui nuovi aiuti. Si parte subito in maniera forte con un bonus nuovissimo da 150€.

Il nuovo bonus da 150 euro

Parliamo di un bonus nuovo di zecca che va ad aggiungersi quindi al famoso bonus da 200€. A poter ricevere il bonus da 150 euro saranno i lavoratori dipendenti i pensionati e anche i lavoratori autonomi. Questo nuovo bonus ha come unico requisito il fatto di avere un reddito entro i 20.000€. Quindi per l’ennesima volta si tratta di un aiuto che dribbla ancora la tematica degli aiuti universali. Grandi attese anche sul fronte delle bollette ma come vedremo le novità sono tantissime. Sul fronte delle bollette c’è stata una delusione perché il famoso bonus sociale sulle bollette che attualmente è per le famiglie entro 12.000€ non è stato aumentato come soglia.

Soglie bollette

Infatti molti beninformati sostenevano che il governo avesse in animo di portare il bonus sociale sulle bollette fino ad una soglia di 15.000 euro proprio per poterlo rendere molto più inclusivo e poterci tirare dentro tante famiglie. Tuttavia invece il bonus rimane con la soglia dei 12.000 euro, fermo restando che anche le famiglie con un ISEE di 20.000 euro possono percepirlo ma solo se hanno i figli a carico. Potranno continuare a percepirlo anche beneficiari di reddito e pensioni di cittadinanza. Ma con il nuovo decreto si estendono anche i crediti d’imposta per le aziende. E arrivano anche le rateizzazioni extra per le famiglie. Ma per le famiglie chiaramente l’aiuto più forte è il bonus una tanto per i redditi fino a 20.000€. Arriva anche l’aiuto del pagamento delle fatture già emesse. Si tratta di un ulteriore mano per una situazione economica è sempre più fragile e oggettivamente sempre più pregare.

