Fingono una rapina per giustificare lo smarrimento di un macchinario aziendale. Per risolvere un problema con il capo, ma senza pensare alle conseguenze. Due impiegati di una società di telecomunicazioni non trovano più una “giuntatrice per fibra ottica”, uno strumento piuttosto costoso che serve per fondere insieme i cavi in fibra durante le installazioni delle reti internet domestiche. Così si accordano e chiamano i carabinieri della Tenenza di Cercola per denunciare il raid in piazza Dei Martiri, a Napoli. Dove sono installate, però, decine di telecamere.

I carabinieri recuperano immediatamente le immagini e scoprono che nel giorno indicato dalle “vittime” (e in quelli precedenti) nessuna rapina era mai stata perpetrata. E fanno emergere la verità: era tutto inventato e serviva per giustificare la “scomparsa” di un macchinario del valore di circa mille euro e che sarebbe costato altrettanto a caro prezzo allo scattare dei provvedimenti aziendali. Ecco perché i due sono stati denunciati per simulazione di reato.