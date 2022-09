Pensioni, Reddito di Cittadinanza, Assegno Unico, Naspi: il calendario dei pagamenti di ottobre

Scopriamo quali sono gli appuntamenti più importanti previsti dal calendario dei pagamenti Inps di ottobre 2022. Dal reddito di cittadinanza alla Naspi, passando per l’assegno unico, ecco le date da tenere a mente.

Pagamento pensioni ottobre 2022

Il pagamento delle pensioni di ottobre 2022 seguirà il normale calendario di accredito, non più quello anticipato introdotto durante l’emergenza covid. I pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution torneranno a ricevere l’accredito della pensione a partire dal primo giorno del mese (dal 1º al 7 ottobre) e da questa mensilità riceveranno anche l’aumento.

Pagamento Naspi di ottobre 2022

L’erogazione del pagamento della Naspi di ottobre 2022 è prevista a partire dal 10 del mese. La data di riconoscimento del sussidio differisce a seconda del giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione. La data esatta può essere consultata accedendo al proprio fascicolo previdenziale online con identità SPID, CNS o CIE. Stesse date anche per i percettori di DIS-COLL.

Pagamento assegno unico di ottobre 2022

L’assegno unico dovrebbe arrivare a partire dal 17 ottobre se la domanda è stata presentata prima di marzo. Successivamente, intorno alla fine del mese, sarà riconosciuta la cifra spettante ai genitori che hanno fatto domanda dopo il 1° marzo, insieme agli eventuali arretrati spettanti.

Reddito di cittadinanza

Il pagamento del reddito di cittadinanza è previsto intorno al 15 del mese, direttamente sulle card di Poste italiane per i nuovi percettori del sussidio o per coloro che hanno appena rinnovato. Mentre gli accrediti per chi è già beneficiario arriveranno intorno al 27 ottobre.

fonte idealista.it