Come sarà il cedolino della pensione di Ottobre e Novembre con aumenti e bonus 150 euro Novembre? Cambia ancora il cedolino della pensione e a ottobre e novembre si potranno vedere i nuovi aumenti annunciati dal governo tra misure approvate con il Decreto Aiuti bis, rivalutazione anticipata al 2%, e con il Decreto Aiuti Ter, nuovo bonus di 150 euro. Vediamo allora cosa si leggerà nel cedolino della pensione di ottobre e novembre.

Dopo aver ricevuto il bonus di 200 euro una tantum a luglio, e alcuni ad agosto, i pensionati si preparano a ricevere nel cedolino di ottobre aumenti dei propri assegni mensili per effetto della rivalutazione pensionistica anticipata al 2%.

La rivalutazione anticipata delle pensioni al 2% da ottobre garantirà aumenti delle pensioni di qualche decina di euro al mese, compresi, in particolate, tra circa 10 e circa 53 euro al mese fino a dicembre per chi prende pensioni più alte fino a 2.692 euro al mese.

Per calcolare di quanto aumentano le pensioni per la rivalutazione anticipata confermata con il Decreto Aiuti bis al 2%, chi prende, per esempio, una pensione da 500 euro avrà circa 10 euro in più al mese per un importo complessivo in più fino a dicembre di 30 euro, per chi prende una pensione da 700 euro, prenderà rispetto agli attuali 711,90 euro, 725 euro circa.

Chi prende una pensione di 1.200 euro, prenderà 1.240 euro circa, per chi percepisce pensioni da 1.500 euro, l’aumento sarà di 30 euro, che salgono a 32 euro per chi prende pensioni da 1.600 euro, ad aumenti di 36 euro al mese da ottobre a dicembre per chi prende pensioni da 1.800 euro, a 40 euro per chi prende pensioni da 2mila euro al mese e così via, fino a 50 euro circa al mese in più per chi percepisce pensioni fino a 2.600 euro circa, per un totale da ottobre a dicembre di 150 euro circa.

Nel cedolino della pensione di novembre, si troverà poi, insieme all’aumento dell’importo per effetto della rivalutazione anticipata, anche il pagamento del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021, pari allo 0,2%, calcolato dal primo gennaio e l’importo aggiuntivo di 150 euro, netto, esentasse, del nuovo bonus approvato ufficialmente con il Decreto Aiuti Ter.

Precisiamo, però, che se la rivalutazione anticipata al 2% sarà nel cedolino della pensione da ottobre a dicembre per chi ha redditi annui entro i 35mila euro e aumenti per il calcolo del conguaglio allo 0,2% per tutti i pensionati, il nuovo bonus di 150 euro di novembre una tantum sarà nel cedolino di pensione solo di pensionati con redditi annui (riferiti al 2021) entro i 20mila euro.

Stando a quanto approvato dal nuovo Decreto Aiuti bis, il nuovo bonus 150 euro una tantum sarà riconosciuto in automatico nel cedolino pensione di novembre non a tutti i pensionati ma solo ai pensionati con redditi entro i 20mila euro.

Rispetto, dunque, al bonus di 200 euro una tantum di luglio, è stato abbassato il limite reddituale entro il quale si deve rimanere per poter avere il nuovo sostegno, da 35mila a 20mila euro annui.

In particolare, il nuovo bonus una tantum di 150 euro spetta a:

pensionati che percepiscono pensione di vecchiaia;

pensionati che percepiscono pensione anticipata ordinaria;

pensionati che percepiscono pensione di reversibilità;

pensionati che percepiscono pensione di invalidità;

pensionati che percepiscono pensioni con forme di uscita anticipata, come quota 100, quota 102, opzione donna, ecc.

