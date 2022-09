Pensioni, attenti alla data del 14 settembre. Cosa potrebbe succedere

Via ai controlli INPS sulle pensioni che gli italiani residenti all’estero stanno percependo. La nuova serie di verifiche da parte dell’Istituto fa parte della seconda fase per la verifica dell’esistenza in vita dei pensionati all’estero per gli anni 2022 e 2023 come spiegato nel messaggio numero 3286 del 6 settembre. I controlli avranno il via il 14 Settembre 2022.

Controlli pensioni Inps: chi dovrà fare attenzione?

Facciamo chiarezza in primis riguardo a chi dovrò fare attenzione alla nuova serie di controlli dell’Inps sulle pensioni. Come detto i controlli ci saranno nella giornata del 14 Settembre 2022, e riguarderanno le pensioni percepite all’estero. Ma attenzione: questo non riguarda tutti gli Stati, ve ne sono solo alcuni su cui i controlli dell’Inps saranno efficaci.

I controlli sono orientati alla verifica dell’effettiva esistenza in vita del soggetto titolare del trattamento pensionistico. I controlli avranno dunque luogo nei seguenti luoghi:

Europa;

Africa;

Oceania.

Questo a seguito di quelli che sono stati controllati solo nella prima fase, ossia Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi.

Controlli Inps pensione estere: chi rischia la sospensione?

Vediamo ora invece quando si rischia la sospensione della pensione, in presenza di quali riscontri negativi l’INPS sarà costretta a sospendere l’erogazione? Si tratta in primo luogo di coloro che non hanno rispettato le scadenze previste : entro le scadenze fissate dall’INPS devono essere predisposti dei documenti ad hoc.

fonte www.i-dome.com