Attimi di paura nella notte a Castellammare di Stabia quando, in via Paride del Pozzo, i carabinieri ed i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito ad un incendio sulla cui origine sono ancora in corso accertamenti. Le fiamme hanno distrutto un Piaggio Beverly e danneggiato uno scooter e un’auto parcheggiate a pochi metri di distanza. Danni arrecati anche all’appartamento del piano terra del civico 9. Da chiarire la matrice del rogo e come sia divampato.

Appena ieri i finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno colto in flagranza un piromane intento a dare alle fiamme un’area della riserva naturale «Costa di Licola», a Giugliano in Campania. I Baschi Verdi del Gruppo di Giugliano, perlustrando una zona limitrofa al Parco degli Uccelli, hanno sorpreso un 36enne che si stava dileguando appena dopo aver innescato un incendio nella Riserva naturale Costa di Licola, servendosi di una cassetta di legno e alcuni fogli di carta.