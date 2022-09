Avvicinato da un uomo davanti alla scuola e minacciato: “Dammi tutti i soldi che hai altrimenti ti picchio”. Vittima della rapina in una zona centrale della città, un ragazzo di appena 13 anni, avvicinato in pieno giorno all’uscita da scuola da un malvivente, nei pressi dell’incrocio tra via Astolelle e via Duca D’Aosta. L’uomo, con la scusa di chiedere informazioni, ha fermato il ragazzino, intimandogli di consegnare tutto il denaro che aveva con sé. Il minorenne non ha opposto resistenza ma ha subito il trauma davanti alla scuola.

Ha raccontato poi ai genitori quanto gli era accaduto e da parte dei genitori è partita la denuncia presentata alle Forze dell’Ordine. Pompei è diventata una città insicura: un paio di giorni fa, nella piazza del Santuario, una banda di bulli ha aggredito e picchiato alcuni minorenni, fra i quali una bambina di 13 anni. Scatenato così il fuggi fuggi generale, i ragazzini si sono riparati in una tabaccheria.