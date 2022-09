Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, esprime la sua vicinanza e quella della citta’ ai familiari e agli amici di Pasquale Marsei, il 20enne residente nella citta’ degli Scavi deceduto la scorsa notte in un incidente stradale. “Una notizia che lascia tutti sgomenti”, dice il primo cittadino. “Come amministrazione – prosegue – siamo da sempre impegnati in prima linea per garantire la sicurezza stradale; con il comandante della Polizia Locale, gia’ da diverse settimane, abbiamo intensificato i controlli sul territorio, e nella sola giornata di ieri sono elevati decine di verbali per eccesso di velocità”.

“Ma siamo consapevoli che questo non basta, che bisogna fare di piu’, che tutti insieme dobbiamo fare di piu’. Mi rivolgo a tutti, soprattutto ai piu’ giovani: bisogna prestare attenzione ed essere responsabili alla guida, affinche’ cio’ che e’ accaduto stanotte non abbia a ripetersi mai piu'”.