Milano Fashion Week e “Il più bello d’Italia”. Solo due delle tante collaborazioni di Pasquale Casillo, manager e stylist del salone per uomo Le Barbier di San Giuseppe Vesuviano in Via Passanti al civico 189. Un professionista sempre attento sulle tendenze di moda dell’universo maschile, acquisendo stile, aggiornamento e tecniche tramite corsi tenuti con stilisti nazionali ed internazionali. Negli ultimi anni ha intrapreso un percorso da parrucchiere ufficiale di diverse rassegne di moda nazionali come la Milano Fashion Week, “Il più bello d’Italia”, Il Pettine d’Oro e diversi festival del cinema, oltre che il dietro le quinte di varie trasmissioni televisive.

Sempre attento alla propria professione ha in programma diversi progetti coinvolgendo sia colleghi che clienti e che facilmente saranno attuati. Di recente l’ultima apparizione il 28 agosto sempre a “Il più bello d’Italia”. Insomma, tendenze all’ultimo grido e tanta visibilità per Le Barbier di San Giuseppe Vesuviano.