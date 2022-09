Palpeggiata nelle parti intime, arriva il marito: rissa con pietre e bastoni

I carabinieri della Stazione di Cancello, a seguito di segnalazione pervenuta al 112, sono intervenuti in quella località per rissa in atto tra più persone. I militari dell’Arma, giunti sul posto hanno trovato quattro persone, due 36enni, un 35enne ed un 21enne, due dei quali armati di pietra e bastoni, che litigavano tra loro riuscendo, con non poche difficoltà, a bloccarli. Secondo quando ricostruito dai militari dell’Arma la rissa, avvenuta nella provincia di Caserta, sarebbe scaturita a seguito di un palpeggiamento, alle parti intime, subito della moglie del 21enne di origini albanesi ad opera del 36enne di San Felice a Cancello.

I rissanti, da ritenere innocenti fino a sentenza definitiva, saranno giudicati per direttissima. Un episodio comunque orribile per quanto avvenuto principalmente ai danni della donna e che poteva finite molto peggio.