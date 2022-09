Palmese, la squadra presentata tra la folla: è festa in piazza

Ringraziamenti all’Amministrazione, alle forze dell’ordine ed alle guardie ambientali. Poi i ringraziamenti dei soci e dell’organigramma societario allo staff sanitario e tecnico e quello agli sponsor. Si è conclusa così la presentazione dei giocatori della Palmese, sfilati tra il pubblico, tra i tifosi. Si inizia con i portieri, poi i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti. Si passa inoltre a parlare del settore giovanile e dei tornei in cui sono impegnati gli juniores nazionali e gli under 17 regionali. Intervengono per fare un saluto il presidente Rega e il sindaco Nello Donnarumma.

Il primo cittadino ricorda «che si ritorna al Comunale e che il campo è il primo senza barriere e che il tifo deve dimostrare il senso di civiltà che ci ha contraddistinto. La squadra – dice – onorerà la maglia». Il presidente chiede alla squadra il massimo impegno. Poi la parola passa all’allenatore Pietropinto che ricorda che il girone è lo stesso di quello vinto più di 20 anni fa: «Siamo una neopromossa e dobbiamo stare con i piedi per terra, inauguriamo lo stadio nel migliore dei modi chiedendo la mano del pubblico a sostenere la squadra».