Palma Campania, Rainone smentisce: “Nessun passaggio alla Lega, è una fake news”

Dopo le notizie che vorrebbero il vicesindaco di Palma Campania, Mimmo Rainone, vicino all’adesione alla Lega, arriva l’immediata smentita: “Non ho incontrato nessuno e non sono passato alla Lega – dice – si è attivata una macchina del fango contro di me. Non è la prima volta che accade. Sono costretto a smentire una notizia che non è vera”. Anche sui social Rainone ha immediatamente smentito la ricostruzione che avrebbero voluto il suo passaggio alla Lega anche legato al recente passaggio della consigliere regionale del Nolano, Carmela Rescigno: “Si è attivata una macchina del fango – ha ribadito – ma a breve parlerò io”.