“Mi state chiamando in tanti per chiedermi se la bolletta Tari 2022 è uno scherzo o è sbagliato qualcosa. Nulla di tutto ciò. È tutto vero. La tassa dei rifiuti è stata abbattuta del 35% circa. Un abbattimento che è frutto del grande impegno del nostro delegato all’ambiente Nello Nunziata (la raccolta differenziata all’80% sta dando i suoi frutti) e di tutta l’Amministrazione che grazie ad una politica fiscale mirata al “pagare tutti, pagare meno” porterà ad ulteriori abbattimenti nei prossimi anni”. A dirlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma. In questi giorni i cittadini stanno ricevendo i bollettini da pagare con forti cali rispetto agli anni passati.

“Ogni risultato passa per impegni e sacrifici. È facile soffiare sul fuoco o cavalcare scelte impopolari dimenticandosi ciò che si è votato o approvato. Più difficile e responsabile è provare a risolvere problemi e affrontare le difficoltà. Noi ci schieriamo sempre dalla parte di Palma. Con serietà e concretezza. Per Palma. Sempre”, conclude il sindaco.