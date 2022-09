Un 50enne arrestato per tentato omicidio nella tarda serata di sabato a San Rufo, nel Salernitano. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, ospite di una casa famiglia del posto, ha ferito alla gola con un coltello una operatrice della struttura all’interno di una pizzeria durante una cena con altri ospiti della casa famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l’uomo trasferendolo poi presso la Casa circondariale di Potenza.

La donna, invece, è stata soccorsa e trasportata nel vicino ospedale di Polla: non è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Per fortuna la ferita alla gola non è troppo profonda.