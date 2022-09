Nuovo Bonus da 500 euro per le bollette: occorre fare domanda

Il tema sulle bollette dell’energia elettrica e gas è sempre più al centro di questa campagna elettorale e al centro dell’attenzione da parte delle forze politiche. Dal mese di settembre sono previsti rincari nella materia energetica ed il Governo ha messo in campo nuove agevolazioni, tra cui il bonus da 500 euro.

Con l’ultimo Decreto il Governo ha confermato le agevolazioni in bolletta per i nuclei familiari con ISEE inferiori a 12.000 euro. Anche i beneficiari del Reddito/Pensione di Cittadinanza possono accedere a questo beneficio di natura economica, il cui importo è pari a 500 euro. Scopriamo quali sono i requisiti necessari per accedere al bonus pari a 500 euro. Fai presto per accedere a questo bonus: la scadenza è vicina.

Prezzi bollette energia elettrica e gas: in arrivo una vera stangata

L’incremento dei prezzi delle bollette dell’energia elettrica e del gas è una vera e propria stangata per le famiglie italiane, che spenderanno 1.200 euro in più rispetto all’anno 2020. All’aumento del prezzo della materia energetica si aggiunge la fortissima inflazione che si attesta a otto punti percentuali.

Il Governo ha deciso di erogare bonus e aiuti di natura economica per sostenere i nuclei familiari italiani. Un interessante aiuto è il bonus bollette da 500 euro: ecco quali sono i requisiti e come richiederlo.

Bonus e aiuti economici per gli italiani

I bonus e le agevolazioni economiche vengono erogati ai nuclei familiari italiani che hanno un reddito basso. L’incremento della materia energetica porta le famiglie italiane a richiedere un valido ausilio per arrivare a fine mese per pagare le utenze. Il bonus bollette da 500 euro è uno sconto che si aggiunge a tutte le agevolazioni che sono erogate dal Governo.

Bonus Bollette 500 euro: quando scade?

La scadenza del bonus bollette cinquecento euro è fissata per il 16 settembre 2022. Si tratta di un contributo una tantum, che stato concesso da un ente comunale. Il bonus prevede uno sconto in bolletta pari a 500 euro, già pubblicato tre mesi fa. Il bonus bollette è un aiuto economico destinato alle famiglie italiane con ISEE non eccedente i trentamila euro.

Bonus bollette 500 euro: quali sono i requisiti necessari?

I requisiti necessari per ricevere il bonus bollette 500 euro sono: essere residenti nel Comune, che ha pubblicato il bando. Il contributo del valore di 500 euro viene messo a disposizione per sostenere le spese delle bollette di luce e gas.

Un altro requisito necessario per ricevere il bonus bollette 500 euro è avere un ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro. Inoltre, non sono previsti limiti d’età e, nel caso di cittadini comunitari ed extracomunitari, è necessario essere in possesso del permesso di soggiorno.

Bonus Bollette 500 euro: come presentare la domanda?

Per richiedere il bonus bollette è necessario presentare la domanda tramite il sito ufficiale del Comune. Ad essa vanno allegati:

i documenti d’identità dei soggetti istanti,

il permesso di soggiorno, se l’istante è straniero,

il modello ISEE in corso di validità che attesti la situazione economica,

tutte le bollette delle utenze domestiche.

Una volta registrate le istanze, il Comune deve stilare una graduatoria dando priorità ad una certa fascia di cittadini più disagiata e con un ISEE basso.

Il bonus bollette viene erogato una sola volta fino ad esaurimento risorse.

fonte lettoquotidiano.it