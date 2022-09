L’Inps ha terminato circa un mese fa i pagamenti del bonus da 200 euro che lo stesso ente ha definito appartenenti alla prima fase. Si tratta, infatti, dei pensionati e dei lavoratori dipendenti che hanno ricevuto l’aiuto di Stato per assorbire l’inflazione tra i mesi di luglio e agosto.

La misura è poi allargata anche ad altre categorie in un secondo momento. Infatti, il decreto Aiuti dello scorso maggio, che ha introdotto il bonus da 200 euro, aveva inizialmente escluso lavoratori stagionali e coloro che avevano terminato il contratto al 30 giugno.

C’è il bonus anche senza Naspi a giugno

Successivamente sono stati poi coinvolti nell’iniziativa con il decreto Aiuti bis dello scorso agosto. Oltre ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, sono stati coinvolti anche i percettori della Naspi che a giugno ancora non ricevevano il beneficio. Infatti, la circolare Inps del 24 giugno chiarisce che i percettori della Naspi senza beneficio a giugno, potranno comunque fare domanda del bonus da 200 euro entro il 31 ottobre.

La distinzione con i percettori dell’indennità di disoccupazione che già ricevevano l’assegno a giugno rileva solo ai fini della domanda. Infatti, quelli che a giugno già ricevevano la Naspi, incasseranno in automatico il bonus da 200 euro ad ottobre. Coloro che, invece, non ricevevano ancora l’assegno di disoccupazione a giugno, dovranno inoltrare la domanda al portale dell’Inps.

Per quanto riguarda le modalità per inoltrare la domanda all’Inps basta entrare nel portale dell’ente previdenziale che si occupa dell’erogazione del bonus una tantum e inserire la scritta bonus 200 euro nel motore di ricerca del portale per trovarsi davanti una serie di sezioni tra cui quella che fa riferimento all’indennità una tantum 200 euro.

Cliccando sulla sezione uscirà un elenco che rappresenta le diverse categorie di lavoratori che possono richiedere il bonus. Nel caso dei percettori della Naspi bisogna indicare la sezione “indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti” e nello specifico puntare il mouse su “accedi” sulla parte destra della schermata che corrisponde al rigo prescelto. A questo punto si aprirà una schermata che indica i requisiti e nella quale sarà presente un riquadro in basso che indica “compila la domanda”.

fonte consumatore.com