Nuovo Bonus Affitto – i requisiti per averlo

Il Bonus affitto giovani è una detrazione rivolta a chi ha tra i 20 e i 31 anni di età non ancora compiuti e un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. È stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022 e si tratta di un’agevolazione fiscale sul canone di locazione di case o porzioni di esse (ad esempio le stanze) in cui il richiedente stabilisce la propria residenza. Ecco tutti i dettagli.

La prima condizione per avere il bonus è dunque quella del trasferimento della propria residenza nella nuova abitazione che non può essere di proprietà dei genitori. L’altro vincolo è che il reddito dei richiedenti non deve superare i 15.493,71 euro. Non ci sono invece vincoli sulla tipologia di contratti di affitto, che possono quindi essere anche transitori.

La detrazione è di 991,60 euro oppure pari al 20% del canone per un tetto massimo di 2mila euro. Inoltre la detrazione è valida per i primi 4 anni di contratto, periodo allungato di un anno rispetto ai precedenti 36 mesi previsti. Per ottenerla occorre inserirla nella dichiarazione dei redditi, per i primi quattro anni di durata contrattuale. Ad esempio, per un contratto da 900 euro al mese si ha diritto all’agevolazione massima di 2.000 euro (20%), rapportando tale importo al numero dei giorni nei quali l’immobile è adibito a residenza del locatario. Se il contratto è cointestato, il bonus è analogamente suddiviso.