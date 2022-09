Nube nera sui Paesi Vesuviani: in fiamme capannone industriale

Grosso incendio nel tardo pomeriggio di ieri in un capannone industriale di Torre Annunziata al confine con Boscoreale. La struttura era piena di plastica e di pezzame, stracci e scarti di lavorazione di stoffa e simili. Le cause del rogo non sono ancora note, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Le fiamme sono divampate intorno alle 19, probabilmente quando si sono rese visibili all’esterno avevano già consumato gran parte dei materiali presenti all’interno del capannone di via Torretta di Siena, che risulta essere da tempo in disuso. La strada dove si trova il capannone collega Torre Annunziata con la zona Madonna dei Flagelli di Boscoreale, si trova a poche centinaia di metri dal casello autostradale e in un’area dove insistono diversi edifici residenziali.

La colonna di fumo nero, alta parecchie decine di metri, era visibile anche dai comuni limitrofi e ha reso irrespirabile l’aria dei dintorni. I pompieri, arrivati poco dopo la segnalazione, hanno per prima cosa tentato di circoscrivere l’incendio, impedendo che le fiamme e il fumo potessero arrivare alle palazzine, in modo da tenere la situazione sotto controllo ed evitare rischi per la cittadinanza; al momento non risultano feriti né danni agli edifici vicini. Da chiarire la matrice.