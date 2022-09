E’ giunta all’XI edizione SettembrArte, l’iniziativa di promozione culturale organizzata dall’Ufficio per i Beni culturali della Diocesi di Nola e dall’Associazione culturale Meridies – ideatrice dell’iniziativa – che quest’anno rendera’ protagonisti tre comuni del territorio diocesano. La prima giornata il 18 settembre a Ottaviano sara’ dedicata alla scoperta della Chiesa di San Michele che custodisce, tra le altre opere, dipinti provenienti dalla collezione medicea, e dell’Oratorio di Santa Maria Visita Poveri, vero scrigno di arte devota. Il 25 settembre, invece, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Chiesa di Maria Santissima delle Grazie e la Chiesa di Sant’Aniello di Quindici mostreranno il loro straordinario patrimonio artistico dal Medioevo al Barocco.

Infine, il 2 ottobre, l’Eremo Di Santa Maria degli Angeli a Nola spalanchera’ le porte per mostrare tutta la sua bellezza artistica e paesaggistica. Non mancheranno, inoltre, momenti dedicati alla musica e al teatro: il 18 settembre, infatti, le visite guidate saranno allietate dall’intervento musicale con zampogna e ciaramella a cura di Felice Cutolo e Giovanni Saviello; il 25 settembre dal reading a cura di Ursula Iannone; il 2 ottobre, dal concerto del duo Ebbanesis. La partecipazione e’ gratuita ma e’ necessaria la prenotazione per le visite.