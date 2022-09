Nel Decreto Aiuti spunta un Bonus da 4000 euro – a chi è destinato

In questo contesto economico così duro e così difficile per gli italiani arrivano bonus innovativi. Tra il bonus innovativi dell’ultima ora c’è addirittura uno colossale da 4.000€. Vediamo che cosa sta succedendo. La stangata sulle bollette dell’energia e del gas ma in generale l’inflazione, hanno un impatto durissimo sulle famiglie italiane e quindi tantissime famiglie italiane realmente non ce la fanno ad andare avanti.

Nuovo forte bonus

Sia le famiglie che le imprese rischiano di non farcela in questo autunno perché purtroppo la chiusura dei rubinetti del gas da parte di Putin e l’azione degli speculatori hanno portato l’inflazione realmente alle stelle. Mentre gli italiani chiedono ormai con forza misure sociali forti come il salario minimo e reddito di base universale spuntano aiuti realmente innovativi. Innanzitutto il governo ha confermato il bonus sociale sulle bollette e quindi tutte le famiglie con ISEE entro i 12.000€ potranno avere questo bonus. In più il governo anche annunciato per novembre un ulteriore bonus da 150€.

Il bonus forte da 4000 euro

Quindi tantissimi pensionati, lavoratori e liberi professionisti a novembre si ritroveranno con 150 euro in più. Una cifra che non cambia la vita ma che comunque sia può essere un aiuto in questo cupo contesto. Ma il governo in una situazione del genere deve pensare veramente a tutti e quindi è spuntato un bonus €4000 particolarmente ricco proprio per una categoria duramente colpita dal covid e ora dall’inflazione. Questa categoria è quella degli edicolanti. Infatti il bonus edicola si può chiedere dal primo al 30 settembre inviando la domanda per via telematica.

Come ottenerlo

Il bonus edicola in sostanza è un credito d’imposta. Con questo credito d’imposta tutti i codici Ateco compresi in questa normativa potranno avere un aiuto che potrà essere massimo di 4.000€ su tutta una serie di tasse e spese che le edicole vanno a sostenere. Quindi questo bonus a €4000 si configura come un sostegno concreto proprio sulle tante tasse che l’edicola deve sostenere, ma che in questo periodo decisamente non riescono ad essere compensate con introiti adeguati. Per poter avere il bonus edicola bisognerà usare l’F24 e utilizzare il codice tributo 6913. Il bonus può essere richiesto per via telematica autenticandosi con SPID, carta d’identità elettronica e le altre modalità di accesso telematico ormai attualmente accettate.

fonte ilovetrading.it