Nel collegio uninominale Campania 1 di Acerra per la Camera, vince la candidata M5S Carmela Di Lauro che s’impone anche se per un solo punto percentuale sulla candidata della coalizione di centrodestra Marta Schifone. Non entra in gioco il candidato di centrosinistra Enzo Peluso. La Di Lauro è intorno al 40%, poco meno per la Schifone, Peluso intorno al 20%. Il Movimento 5 Stelle fa praticamente l’en plein dei collegi uninominali. A cominciare dal collegio di Napoli Fuorigrotta dove Sergio Costa (M5S) batte Maria Rosaria Rossi e Luigi Di Maio; più staccata Mara Carfagna di Azione e Italia Viva. Ancora più eclatante la vittoria di Dario Carotenuto (M5S) nel collegio di Napoli San Carlo all’Arena, battuti Fabrizio Ferrandelli e Giuseppe Pecoraro. Fanno il pieno i cinquestelle: a Giugliano vince Antonio Caso, a Casoria Pasqualino Penza e ad Acerra Carmela Auriemma.

Alla Camera come al Senato, M5S vince in tutti i collegi della provincia di Napoli: Ada Lopreiato batte Valeria Valente e Stefano Caldoro a Napoli città, Mariolina Castellone vince a Giugliano, Raffaele De Rosa è avanti ad Acerra e Orfeo Mazzella supera tutti a Torre del Greco.