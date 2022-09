Controlli dell’Asl Napoli 1 per la sicurezza alimentare nella zona di corso Secondigliano, periferia Nord del capoluogo campano. In totale, 16 esercizi commerciali monitorati, 91 prescrizioni, 2 diffide, stop a una linea di attivita’ e 6.000 euro di sanzioni in 3 casi. La chiusura temporanea riguarda una pizzeria con attivita’ di preparazione e somministrazione di alimenti senza glutine. L’operazione rientra nell’attivita’ di prevenzione e controllo posta in essere dall’azienda sanitaria con l’intento preciso di garantire la sicurezza alimentare di tutti i prodotti destinati al consumo del pubblico e il rispetto delle norme previste. Sotto la lente degli ispettori (12 medici e 17 tecnici della prevenzione) sono finiti 6 pizzerie, 5 pasticcerie, una rosticceria, un pub, un bar e 2 paninoteche.

“Il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e’ essenziale per garantire la salute pubblica – spiega il direttore generale dell’Asl, Ciro Verdoliva – per questo continuiamo e continueremo a portare avanti una serrata attivita’ di controllo e verifica. Ancora una volta voglio sottolineare l’importante lavoro di squadra che ci consente di essere sempre pronti a rispondere ai nostri compiti con professionalita’ e competenza”.