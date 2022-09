La Guardia di Finanza di Campobasso ha arrestato, dopo un inseguimento, un 41enne residente in Campania per traffico di droga. L’uomo, nel territorio della provincia di Campobasso, non si è fermato a un posto di blocco dandosi alla fuga ed è bloccato solo quando, nel tentativo di dileguarsi, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. A bordo della macchina sono trovati e sequestrati un chilo e mezzo di hashish (15 panetti), 50 grammi di cocaina e 60 grammi di marijuana. Per l’uomo è scattato l’arresto con le accuse di spaccio di droga, resistenza, tentate lesioni e violenza privata.

Poco dopo perquisizione nell’abitazione del 41enne dove i finanzieri hanno trovato altri 10 chili di hashish (oltre 100 panetti), 70 grammi di marijuana, 1.900 euro in contanti, un bilancino di precisione e una macchina per confezioni sottovuoto.