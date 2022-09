Non era ancora iniziato il match Napoli-Liverpool, quando due tifosi inglesi, entrambi ubriachi, si sono presentati ai varchi della curva A dello stadio Diego Armando Maradona pretendendo di entrare anche se avevano il biglietto per il settore ospiti. Al rifiuto degli steward, loro hanno iniziato a inveire e i carabinieri li hanno bloccati, sono subito intervenuti, ma non è bastato.

Accompagnati al commissariato San Paolo, i tifosi di 52 e 54 anni hanno aggredito due poliziotti e danneggiato una stampante. Dunque, sono stati arrestati per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni della pubblica amministrazione.

Inoltre, durante i servizi di pre-filtraggio per l’accesso allo stadio, gli operatori hanno sanzionato 15 persone, tra i 18 e i 45 anni, per detenzione di droga e violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Denunciati 10 parcheggiatori abusivi, rimossi 62 veicoli in divieto di sosta ed effettuati 15 sequestri di merce. Altri controlli sono eseguiti dalla polizia municipale.