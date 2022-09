In fuga per 35 chilometri: dal parco Verde di Caivano, nel Napoletano, a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. E alla fine e’ stato comunque arrestato dai carabinieri. Domenico Zitiello ci ha provato in tutti i modi a sfuggire ai militari. Lui che vive nel comune di San Nicola La Strada quando ha incrociato la pattuglia dei Carabinieri si trovava nel parco Verde di Caivano. Forse per sfuggire ai controlli, ha sterzato bruscamente ed e’ partito a tutta velocita’.

E’ iniziata cosi’ la fuga, terminata a San Nicola La Strada, dove e’ stato fermato anche con la collaborazione di agenti della squadra volanti di Caserta. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di essere giudicato per resistenza a pubblico ufficiale.