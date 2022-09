La centralina di quel tir era stata truccata in modo che inviasse dati errati sulla presenza o meno dell’additivo che abbatte le sostanze inquinanti in uscita dai tubi di scarico. L’obiettivo del conducente era risparmiare gasolio. E così ieri mattina si era messo in viaggio per trasportare merci da Piombino a Carrara lungo l’autostrada A12. All’area di servizio Versilia Est si è però imbattuto in un controllo della polizia stradale di Viareggio. Gli agenti hanno ispezionato il tir con tanto di torcia ed ecco la manomissione alla centralina del motore per non usare l’additivo. Denunciato così il camionista, un 47enne di San Giuseppe Vesuviano.

Una cassettina inviava alla centralina informazioni sbagliate, facendole credere che l’additivo fosse in circolo quando invece non lo era. Così provocava la fuoriuscita di gas nocivi per l’ambiente. Il conducente è stato anche multato con oltre 400 euro. La cassettina è stata sequestrata, la carta di circolazione è stata ritirata e il tir rimarrà fermo finché non sarà in regola e non avrà superato una nuova revisione.