Morto Manuel Achille Vallicella ex tronista di Uomini e Donne

Si è spento all’età di 35 anni uno dei volti noti del programma televisivo di Maria De Filippi. Manuel Achille Vallicella si sarebbe tolto la vita. Stava soffrendo da troppo tempo per la perdita della mamma.

Una tragedia che ha fatto subito il giro del web. A rendere pubblico il suo decesso è stato l’amico più intimo dell’ex tatuatore Enrico Ciriaci, che con un post su Instagram scrive: “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro”.

La notizia è stata poi confermata dal blogger Amedeo Renza, sottolineando come la scomparsa della mamma avvenuta nel 2019 lo abbia segnato profondamente.

LE SUE ESPERIENZE TELEVISIVE



Manuel Vallicella aveva partecipato in qualità di corteggiatore ad Uomini e Donne, corteggiando l’ex tronista Ludovica Valli, senza poi essere scelto da quest’ultima.

Dopo il suo brillante percorso Maria De Filippi gli concesse il posto come tronista, che durò non molte puntate. Decise di abbondonare i teleschermi e dedicarsi al suo lavoro e alle sue passioni. In un’intervista dichiarò che non ha mai amato di stare sotto l’occhio attento delle telecamere.

LA DEPRESSIONE



Nel febbraio 2019 dopo una lunga malattia ha perso sua mamma, un legame cosi indissolubile che nel giorno del suo 35°compleanno (a 3 anni dalla prematura scomparsa), ringraziando tutti coloro che gli avevano fatto gli auguri, aggiunge un post dedicato a sua mamma “E tu, Mamma, so che mi guardi e sorridi con me”.

Anche in altre occasioni ha dichiarato quanto soffrisse per sua madre. “E non smetterai mai e poi mai di mancarmi, imparerò soltanto a vivere tenendomi dentro in qualche modo l’enorme vuoto che ha lasciato la tua assenza”.

IL SUO SOGNO NEL CASSETTO

Oltre ad essere noto per il suo carattere dolce, Manuel si è fatto notare per i numerosi tatuaggi. Infatti il suo sogno era quello di diventare un tatuatore professionista.