Maniaco seriale nei bagni della stazione: caccia all’uomo

Ha tentato lo stupro nei bagni della stazione di Orte, ma la vittima, una donna di 49 anni, è riuscita a divincolarsi e scappare dal maniaco, per poi denunciare la violenza agli agenti della Polfer, che sono riusciti a fermare ed arrestare l’uomo. La convinzione degli inquirenti è che il presunto maniaco, possa aver violentato anche altre donne nei locali della stazione. Per fortuna, la vittima, portata con la forza nei bagni ha iniziato ad urlare con tutte le sue forze richiamando l’attenzione del personale di stazione ad Orte, in particolare del capostazione che ha fatto scattare l”intervento della Polfer, scrive il Corriere di Viterbo.

L’uomo è un cinquantenne già noto alle forze dell’ordine, che hanno subito visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza e sono riusciti a bloccarlo a Orte scalo, non lontano dalla stazione. Ma è proprio analizzando i video, che gli agenti della Polfer si sono resi conto di come l’uomo conoscesse bene i luoghi in cui si muoveva, come se ripetesse un identico modus operandi.