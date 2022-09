Maltempo in Campania, esonda torrente: danni e traffico in tilt

A seguito delle eccezionali avverse condizioni meteorologiche che nelle prime ore della giornata hanno colpito il territorio sannita, il personale operativo dei vigili del fuoco ha effettuato numerosi interventi di soccorso che hanno interessato soprattutto i territori del comune di Morcone (una Panda in una voragine) e della Valle Telesina. Per fronteggiare le numerose richieste pervenute alla linea dedicata 115, su autorizzazione della direzione regionale, è potenziato il dispositivo di soccorso, mediante richiamo in servizio di personale libero. Al momento, comunque, non si segnalano danni a persone.

Molti disagi per il maltempo anche nelle zona di Cerreto Sannita dove un torrente è esondato creando problemi alla viabilità. Problemi anche a Pietraroja e Cusano. Anche il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, dopo segnalazioni e resoconti da parte di numerosi sindaci sanniti, in particolare delle Valli Telesina, Tammaro e Fortore, circa i danni causati dalle violente piogge della scorsa notte, ha effettuato un sopralluogo nelle zone più colpite.