Notte di paura, danni e disagi in Irpinia a causa del maltempo. Il fiume Sabato è esondato tra Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino. Una strada di collegamento tra i due comuni è stata chiusa al traffico. Per i vigili del fuoco è stata una notte di superlavoro. Almeno trenta gli interventi effettuati. Le zone più colpite sono state Volturara Irpina, Montella, Lioni, area Serine e Valle dell’Irno. A Serino in Raffaele Rocco si è registrato uno smottamento con discesa di acqua e detriti nell’abitato. Sempre a Serino allagamenti n via Grego, così come a Solofra dove ci sono stati disagi anche nella piazza del municipio. Garage e scantinati allagati in Alta Irpinia.

Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo: piogge e temporali insisteranno sulla nostra regione almeno fino alle 18 di domani, sabato primo ottobre.Di seguito il il dettaglio dei livelli di criticità.Fino alle 18 di oggi resta in vigore: criticità di livello Arancione sulle zone 1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele); criticità di livello Giallo sul resto della regione.Previsti temporali anche di forte intensità e un conseguente rischio idrogeologico con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.Dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani: criticità di livello Giallo su tutta la regione.