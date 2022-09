Maltempo in Campania, allerta meteo prorogata: brucia albero colpito da fulmine

La Protezione civile della regione, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo, che si sovrappone e affianca quella già in vigore, per piogge e temporali anche di forte intensità su tutta la Campania valido fino alle 18 di domani, sabato 17 settembre. L’allerta è di livello arancione per molte zone, i temporali saranno intensi sull’intero territorio regionale, con possibili fulmini. «Attenzione a dissesto idrogeologico» avvisa la Protezione civile.

Dalla mattina di domani entra in vigore anche una allerta meteo per venti forti e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. I temporali potranno dar luogo, soprattutto nelle zone in cui l’allerta è arancione, a instabilità di versante, anche profonda, con frane e colate rapide di fango e caduta massi. In tutta la Campania si prevede un rischio idraulico e idrogeologico. Sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio. La Protezione civile raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti in ordine al rischio idraulico e idrogeologico per forti temporali, in linea con i rispettivi piani comunali. «Si segnala altresì la possibilità di fulmini. Prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché ai successivi avvisi».

Il maltempo in Campania crea forti disagi per i cittadini.

A Salerno, sul Lungomare Tafuri, un fulmine ha colpito una palma, prima di un incrocio semaforico. L’albero ha preso fuoco, a poca distanza dagli automibilisti. Si è reso necessario il l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti per consentire le operazioni di spegnimento.