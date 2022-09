Il maltempo che sta interessando Napoli e la sua provincia sta arrecando disagi anche al trasporto pubblico. E’ il caso delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno, dove da questa mattina si registrano ritardi. Non solo, come comunicato dalla stessa azienda, ”causa avverse condizioni atmosferiche, le fermate di Volla e Vittorio Veneto, sulla linea Nola-Baiano, sono momentaneamente interdette alla discesa e salita passeggeri”.

Disagi per le forti piogge che stanno interessando i comuni del vesuviano. Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha disposto la chiusura di alcuni tratti di strade, a partire dal sottopasso di via Cupa Mare allagato dopo che e’ strabordato l’alveo per l’eccessiva portata d’acqua. Il maltempo ha provocato il crollo di un muro tra due parchi in via Tamborrino: al momento non si registrano feriti. In queste ore il sindaco che invita i cittadini a prestare cautela mentre si recano ai seggi elettorali, e’ in giro tra le strade insieme ad un folto gruppo di dipendenti comunali per verificare eventuali problemi. Dalle prime ore del giorno, sotto la sua direzione, e’ in campo il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per ridurre al minimo eventuali disagi alla popolazione.