Il dolore di Alba, la mamma che ha perso due figli investiti in otto mesi. E la risposta del sindaco che annuncia di voler blindare il lungomare di Napoli installando gli autovelox. E’ cosi’ che Napoli risponde alla tragedia di due notti fa quando Elvira, 34 anni, dipendente di uno chalet del lungomare, alle tre notte e’ stata investita e uccisa dopo le tre di notte mentre buttava l’immondizia, da una moto che impennava con un conducente senza patente e una passeggera dietro senza casco. Il risultato e’ stato la morte della donna, che gia’ otto mesi fa aveva pianto suo fratello Mustafa’, ucciso da un’auto mentre era in bicicletta.

In strada, sul luogo dell’incidente, oggi c’era la famiglia, accompagnata dai Verdi con il consigliere regionale Francesco Borrelli e la co-portavoce nazionale Fiorella Zabatta. “Quella notte – spiega Alba – mi svegliai e vidi che non era tornata, mi preoccupai. Poi arrivo’ mio fratello e capii subito che era accaduto qualcosa a Elvira. Otto mesi fa mi hanno ucciso anche l’altro figlio, che ha lasciato un bimbo di dieci e una bimba di quattro anni: mia figlia viveva per loro, ora voglio il massimo della pena”. Intanto oggi Alba e’ da sola, il padre dei due figli ando’ via anni fa: al suo fianco la vedova di Mustafa’, molti abitanti della zona e i colleghi di Elvira. Al corteo anche Carlo, il fidanzato della vittima: “Lavorava per la famiglia – spiega – come faccio anche io, sono un barista, lavoro di notte. Quella notte la chiamai alle tre per dirle che ero a casa, ci siamo salutati in videochiamata e dopo mezz’ora mi chiamarono dall’ospedale”.