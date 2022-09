E’ l’importo elevato della bolletta della luce a provocare la lite nell’appartamento della zona collinare di Napoli durante la quale una ragazzina di 12 anni e’ rimasta ferita. Madre e coinquilina, secondo quanto si e’ appreso, non sono parenti ma dividono la stessa abitazione. La somma della bolletta – della quale non è resa nota l’entita’ – ma comunque alta ha fatto sorgere la discussione accesa tra le due donne. La ragazza di 12 anni, figlia di una delle due donne, si e’ frapposta ed è rimasta colpita da un calcio, forse in maniera fortuita durante la lite.

I Carabinieri della stazione Vomero si sono attivati dopo la segnalazione del personale sanitario dell’ospedale pediatrico Santobono dove e’ stata portata la ragazzina. Ha riportato lesioni al torace guaribili in dieci giorni. E’ ricoverata in osservazione.