L’Italia trema: 4 forti scosse in poche ore

Ancora terremoti oggi in Italia. Sono rilevate due scosse sull’Appennino tosco-emiliano a distanza di circa un minuto l’una dall’altra. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) rileva una scossa di magnitudo 3.8 a otto chilometri da Pievepelago, in provincia di Modena, poco prima delle 17.50, a una profondità di 14 chilometri. La seconda è stata di magnitudo 3.2 a otto chilometri da Fosciandora, in provincia di Lucca, a una profondità di 13 chilometri, a poca distanza dalla prima. La scossa è stata avvertita ma al momento non risultano segnalazioni di danni. Numerose le segnalazioni sui social: il sisma è stato avvertito fino in Versilia.

Il terremoto di Genova

Terremoto a Genova, forte scossa avvertita in tutta la città e nel resto della Liguria. Secondo le stime Ingv, la magnitudo del sisma è di 4.1, localizzato a 2 chilometri da Bargagli (Genova) a una profondità di 10 chilometri. In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Il movimento tellurico è stato avvertito intorno alle 15.39. Più prolungato nel levante. Poi scossa anche vicino a Reggio Calabria da 3.2 e ad Ascoli Piceno, magnitudo 3.8.