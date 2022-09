Le scuole cercano 94mila supplenti: è ancora possibile fare domanda – I LINK

Come ogni anno, da fine agosto e inizio settembre riparte la caccia ai supplenti. Da un lato, perché gli aspiranti inseriti nelle graduatorie non sono abbastanza, dall’altro perché c’è sempre necessità di ricoprire incarichi all’ultimo minuto. E le cattedre scoperte totali sono davvero numerose: 94.130. Oramai è risaputo che per coprire tutti i posti che risulteranno vacanti sarà necessario ricorrere alla domanda di Messa a Disposizione (MAD).

Infatti, come già accaduto gli scorsi anni, i docenti iscritti in GAE e GPS non sono bastati a ricoprire tutti i posti disponibili.

Posti che, quest’anno, sono suddivisi in questo modo:

Scuola dell’Infanzia: 3.070 posti comuni, 2.175 posti di sostegno

Scuola Primaria: 9.474 posti comuni, 11.511 posti di sostegno

Secondaria I grado: 19.293 posti comuni, 10.039 posti di sostegno

Secondaria II grado: 31.944 posti comuni, 6.624 posti di sostegno

C’è òa domanda di Messa a Disposizione (MAD) : un’istanza informale da presentare alle scuole per rendersi disponibili ad eventuali incarichi di supplenza. In questo modo, c’è la sicurezza di aver compilato la MAD in modo corretto e senza errori.

La candidatura verrà inserita automaticamente e in maniera gratuita su tutti i link privati delle scuole, grazie al accordo che abbiamo in esclusiva con Spaggiari, argo e nuvola, caricheremo la tua domanda di messa a disposizione automaticamente sui vari format delle scuole.

Inoltre la mad verrà inserita sull’Elenco Nazionale Supplenti: l’unico gestionale che gli istituti utilizzano per la gestione e l’archiviazione delle domande di messa a disposizione.

fonte docenti.it