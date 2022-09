Lavinia uccisa da una statua, indaga anche la Procura di Roma

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte della bimba di 7 anni di Napoli, Lavinia Trematerra, avvenuta a fine agosto a Monaco di Baviera, in Germania. La bambina è morta dopo essere rimasta travolta da una statua di marmo nel salone centrale dell’albergo nel quale si trovava insieme ai genitori. La bimba era trasportata d’urgenza in ospedale, dove però è deceduta nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Su quanto accaduto, anche in Germania è aperta un’indagine.

Rispetto a quanto avvenuto nei giorni scorsi i magistrati tedeschi hanno chiesto una perizia tecnica sulla effige in marmo. Dai primi rilievi – secondo quanto si è appreso – sono emersi alcuni elementi che potrebbero anche confermare l’ipotesi che l’incidente può essere causato dall’imperizia nel posizionamento della statua.