Lasciata dall’amante che torna dalla moglie, lei gli brucia l’auto

A occuparsi dell’incendio i Vigili del Fuoco di Avellino, intervenuti intorno all’1’40 dell’altra notte alla frazione Banzano in via Panoramica a Montoro, in Irpinia. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Dopo qualche ora, si è scoperto che quell’incendio era stato doloso e che ad appiccare il fuoco era stata una

donna. Lei non si era rassegnata alla fine della relazione e dopo ingiurie e invettive sui social, è passata all’azione incendiando l’auto dell’ex convivente. Lui era tornato a casa dalla moglie lasciando l’amante. Lei non era d’accordo e l’ha dimostrato così.

Così i carabinieri hanno arrestato una 37enne del posto che la notte scorsa ha dato alle fiamme l’auto dell’uomo parcheggiata sotto casa, andata completamente distrutta. La donna si trova in stato di arresto ai domiciliari.