Ladro sorpreso in flagranza scaglia una pietra contro un agente: arrestato

Ladro arrestato in flagranza dalla Polizia con la collaborazione di un appartenente alla Polizia Stradale, libero dal servizio. Gli agenti delle Volanti hanno tratto in arresto ad Atripalda un trentenne albanese che, con volto travisato, stava perpetrando un furto in un’abitazione del luogo. Nella circostanza gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo che, nel tentativo di darsi alla fuga, ha lanciato una pietra all’indirizzo degli agenti, colpendone uno. Altri due malviventi sono riusciti a fuggire nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono stati rinvenuti arnesi atto allo scasso, utilizzati per penetrare nell’abitazione della vittima. Da capire se l’uomo sia tra gli autori di altri furti nelle abitazioni avvenuti in zona e se avesse dei complici.