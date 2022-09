Il Comune di Palomonte ha proclamato il lutto cittadino per la prematura scomparsa di Adriano Chiola. Il giovane, che aveva soli 24 anni, era affetto da una grave malattia. Adriano doveva essere sottoposto ad un intervento chirurgico sperimentale all’estero: per aiutare la famiglia a sostenere le spese, tutta la comunità di Palomonte e della si era mobilitata. Ma, purtroppo, ieri sera il suo cuore ha smesso di battere.

Il sindaco Felice Cupo ha disposto, tramite un’apposita ordinanza, la sospensione dalle ore 9 alle 14 di domani di tutte le attività sul territorio comunale: “La morte di un giovane colpisce tutti, ci rende impotenti e ci spinge a riflettere.Il primo pensiero è per Adriano, per i progetti che non ha potuto realizzare, poi per tutta la sua famiglia, per il dolore immenso e per lo sforzo che dovranno fare per colmare questo immenso vuoto. La più commossa vicinanza alla famiglia in questa prova della vita così dura e difficile da superare”.