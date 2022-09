La morte della regina Elisabetta: è fake la profezia che spopola sul web

«Elisabetta morirà l’8/09/22… salvatevi questa data»: pubblicazione del post 26 ottobre 2014. Se anche voi avete ricevuto questo screenshot da amici e parenti, non preoccupatevi di scrivere a Davide Petrullo per conoscere il vostro futuro: che questo ragazzo sia stato in grado di prevedere con otto anni d’anticipo la morte della regina è una fake news. Un semplicissimo trucchetto di Facebook, che permette di andare a modificare la didascalia di un qualsiasi post pubblicato, anche se molto vecchio. Ed è proprio ciò che ha fatto Petrullo in questo caso: l’utente avrebbe ricondiviso un suo vecchio post risalente al 24 ottobre 2014 scrivendo: «Mi diedero del folle».

In realtà il post originale conteneva questa frase: «Il tempo vola frate, su un jet privato». Come è possibile averne la certezza? Quando un account è pubblico, basterà accedere, cliccando sul post, al testo originale vedendo la cronologia delle modifiche effettuate.

Ad ogni modo il post ha fatto il giro dell’Italia, diventando in poco virale con quasi 2 mila ricondivisioni e 7 mila reactions. Molti utenti hanno ricondiviso sotto i post di Petrullo lo screenshot con il post originario, svelando la fake. Lo stesso utente ha deciso di ironizzare sull’accaduto condividendo un TikTok in merito sulla sua pagina personale.