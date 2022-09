Insegnante di sostegno ucciso a coltellate a scuola

Ucciso a coltellate. È quanto hanno accertato i carabinieri intervenuti ieri sera alle 22.30 all’interno del perimetro interno della scuola media Marino Guarano a Melito, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Marcello Toscano, 64 anni, insegnante di sostegno già consigliere comunale a Mugnano. Le ricerche erano partite alle 20, quando i familiari hanno lanciato l’allarme visto che non ne avevano più notizie. Dai primi accertamenti pare che la morte sia riconducibile a un’aggressione con arma bianca ma è ancora tutto da verificare. Indagini in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito diverse immagini dalle telecamere presenti in zona. Il corpo lo hanno ritrovato nella serata di ieri dopo alcune ricerche.

L’istituto scolastico e’ lo stesso dove nello scorso mese di maggio un ragazzino di 13 anni finì ferito alla schiena con un’arma da taglio mentre era in aula da un compagno di classe, e lo stesso dove due mesi prima era anche aggredita, nel bagno della scuola, una bambina di 11 anni da parte di una coetanea.