Gli ultimi giorni del mese di settembre sono ricchi di pagamenti da parte dell’INPS. Sono tante infatti le misure che saranno pagate proprio in questi giorni tra cui il Reddito di Cittadinanza, l’Assegno Unico, il Bonus figli, il bonus Disoccupazione agricola ed il Bonus da 200 euro per chi ancora non l’ha ricevuto.

Si tratta di varie misure indispensabili per milioni di italiani che, senza queste misure, avrebbero serie difficoltà per raggiungere la fine del mese. Vediamo allora nel dettaglio quali saranno le date interessate dalle rispettive ricariche.

INPS, tutti i pagamenti di fine settembre

Partiamo proprio dal Reddito di Cittadinanza che, come sappiamo, è erogato in due date diverse: a metà mese per chi percepisce il reddito per la prima volta in assoluto e a fine mese per chi, invece, riceve già delle mensilità diverse dalla prima. A fine mese quindi arriverà la ricarica per coloro che hanno già ricevuto diverse mensilità: la data da ricordare è quella del 27 settembre.

Sono stati invece tanti i pagamenti erogati dall’INPS per quanto riguarda l’Assegno Unico. Solo la scorsa settimana l’Istituto di Previdenza Sociale ha pagato 4 volte l’accredito: lunedì 19 settembre; martedì 20 settembre; mercoledì 21 settembre e giovedì 22 settembre. In arrivo, poi, anche gli arretrati dell’Assegno Unico integrato al RdC.

In arrivo anche i pagamenti per il Bonus figli con per famiglie numerose e con ISEE 2022 inferiore a 8.955,98 euro continua anche a settembre. La data di accredito è quella di giovedì 22 settembre. Ricordiamo invece che per il Bonus Nido sono finiti i fondi. Ricordiamo che il contributo da marzo scorso è stato inglobato nell’Assegno Unico.

A settembre dovrebbe arrivare anche il Bonus da 200 euro per gli artigiani, commercianti, agricoltori, partite Iva e iscritti alla gestione separata. Le domande per il Bonus potranno aprirsi dal prossimo 20 settembre. Per quanto riguarda invece la Naspi i primi accrediti della mensilità di agosto si sono visti il 1° settembre per poi proseguire 7-8-9. Prossimi accrediti saranno invece tra il 22 ed il 23 settembre.

fonte consumatore.com