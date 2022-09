Innovaway apre una nuova sede in Campania: si cercano 100 lavoratori – IL LINK PER CANDIDARSI

Più di 70 persone assunte nel 2022 e più di 100 nuove assunzioni entro il 2023. Sono questi infatti alcuni numeri sulla crescita della sede di Benevento di Innovaway Consulting, società del Gruppo Innovaway, realtà che opera in un contesto globale con progetti e servizi di trasformazione digitale. La sede è stata inaugurata ieri alla presenza del Presidente del Consorzio Asi di Ponte Valentino Luigi Barone e del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Il Gruppo Innovaway si è infatti insediato nell’area ASI di Ponte Valentino, mettendo a disposizione del sistema delle imprese servizi e competenze per il trasferimento tecnologico.

L’azienda

Il Gruppo, con oltre mille dipendenti e un fatturato aggregato di cinquanta milioni, offre appunto soluzioni e servizi ICT innovativi, sviluppati infatti con tecnologie all’avanguardia; annovera tra i 150 clienti realtà internazionali presenti in 200 Paesi nei settori dell’industria, finanza, retail, lusso, trasporti, servizi e settore pubblico. “Per Innovaway la creazione di un ecosistema favorevole alla digitalizzazione è quindi il principale strumento per favorire la crescita economica. Siamo consapevoli di essere davanti ad una svolta epocale: la trasformazione digitale vedrà cambiare rapidamente i paradigmi dei servizi e dei modelli di business delle imprese. Dobbiamo attrezzarci per affrontare nuove sfide”, ha esordito Antonio Giacomini, Ceo del Gruppo Innovaway.

“Innovaway – ha dichiarato Antonio Burinato, General Manager di Innovaway – si occupa di servizi remoti di supporto, trasformazione digitale, offerta End- To-End dal disegno all’implementazione di soluzioni informatiche”. Qui il link dell’azienda per contatti e candidarsi.