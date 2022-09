Suicidio ieri sera in pieno centro ad Avellino. Un uomo di 39 anni, infermiere dell’ospedale Moscati, si è lanciato nel vuoto dal Ponte della Ferriera, già teatro di altre tragedie del genere anche di recente. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco del comando provinciale. Le operazioni sono state complicate. Intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell’uomo. Indagano su quanto avvenuto gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino. Sconcerto in città per questo nuovo suicidio che si verifica sempre dallo stesso ponte.

La squadra intervenuta ha individuato il corpo nel letto del Fenestrelle, e lo ha recuperato, purtroppo per il trentanovenne originario di Avellino, non vi è stato nulla da fare.