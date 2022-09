Incidente in moto, Raffaele muore a 18 anni al Cardarelli dopo una settimana di agonia

Raffaele aveva solo 18 anni. Ha combattuto con tutte le sue forze, ma non ce l’ha fatta. Ed ora la comunità di San Lorenzello è sotto choc per il terribile destino toccato al giovane. Un paio di settimane fa, mentre rientrava da Faicchio, dove aveva partecipato ad una festa, era rimasto vittima di un incidente con la moto.

L’inizio della speranza per Raffaele, studente del Liceo a Telese, per i suoi familiari che gli sono stati sempre vicini ed hanno pregato per lui, perchè riuscisse a superare un ostacolo che all’improvviso si era stagliato all’orizzonte della sua esistenza . I suoi amici lo avevano trovato riverso lungo la provinciale ed avevano dato l’allarme.

Era stato ricoverato al San Pio per una emorragia addominale, conseguenza della caduta dalla moto, poi trasferito al Cardarelli, a Napoli, dove era stato sottoposto a due interventi chirurgici.

Tutto inutile, purtroppo, perchè ieri sera il suo cuore si è fermato per sempre, gettando nel dolore e nella disperazione quanti gli volevano bene.

La salma è stata sequestrata su ordine della Procura di Napoli, che nelle prossime ore disporrà l’autopsia. I familiari del 18enne sono assistiti dall’avvocato Giuseppe Francesco Massarelli.

“Raffaele si è addormentato nel Signore – si legge in un post della parrocchia San Lorenzo Martire – Scossi e affranti per la notizia della morte del giovane Raffaele sentiamo forte il bisogno di esprimere tutta la nostra umana e cristiana vicinanza ai genitori, al fratello e alla famiglia tutta. Il Signore accolga tra la schiera degli Angeli il nostro caro Raffaele e ai genitori doni in quest’ora buia la consolazione della fede.

Come comunità parrocchiale ci stringiamo al dolore che ha colpito la famiglia”.