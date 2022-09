Incidente in pieno centro ad Avellino. Un giovanissimo centauro è stato travolto da una vettura all’incrocio tra via Circumvallazione e via De Renzi. Il ragazzo è finito rovinosamente sull’asfalto. L’automobilista si è subito fermare per prestare i primi aiuti e allertare i soccorsi. Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane all’ospedale Moscati.

Fortunatamente non corre pericolo di vita. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I caschi bianchi hanno eseguito tutti i rilievi necessari e hanno raccolto la versione dei presenti nella zona del centro dove il centauro è finito travolto.