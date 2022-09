Incidente al nord, napoletano morto: fatale lo scontro con un trattore

È morto a 38 anni Mariano Industria, originario di Napoli e residente in provincia di Padova per lavoro. La tragica notizia del giovane padre ed operaio ha lasciato un vuoto anche nei compaesani che hanno inviato tantissimi messaggi di cordoglio per lui e la sua famiglia. Mariano viaggiava in moto su una strada provinciale quando un violento impatto con un trattore gli ha stroncato la vita. Secondo le prime ricostruzioni il centauro nel tentativo di sorpassare diverse auto si è scontrato con un il mezzo agricolo che aveva appena iniziato la manovra di svolta a sinistra.

Sul posto presenti gli automobilisti che hanno subito allertato il 118 che però è stato vano, Mariano era già morto, presumibilmente, sul colpo. Il 38enne lavorava come pizzaiolo e quando poteva tornava a Napoli anche per tifare allo stadio Maradona. La moto era la sua seconda grande passione e solo da pochi mesi ne aveva comprata una nuova.