Incendio sull’A16, distrutto furgone carico di biancheria partito dal Cis di Nola

Un furgone carico di biancheria ha preso fuoco durante la marcia lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, sul viadotto Acqualonga, lo stesso dove morirono 40 persone qualche anno fa. Il conducente del veicolo, che proveniva dal Cis di Nola ed era diretto a Lecce, è riuscito a mettersi in salvo. Le fiamme hanno distrutto il mezzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno spento il rogo e hanno messo in sicurezza l’area. In questo tratto dell’A16 gli incendi di auto e camion in transito sono ormai all’ordine del giorno.

Un tratto troppo spesso oggetto di simili incendi ai veicoli dove se ne contano almeno uno o due a settimana. Resta da capire la motivazione. Ormai sono troppi per pensare soltanto a semplici eventi casuali.