Dall’ex sindaco Vincenzo Ascione ai suoi ex vice Gaetano Veltro e Luigi Ammendola. Rinviati a giudizio 24 politici di Torre Annunziata, tra cui due ex assessori, Luisa Refuto e Gioacchino Langella, già colpiti dall’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Nel lungo elenco di nomi anche i due presidenti del consiglio comunale che si sono succeduti durante l’ultima consiliatura: Rocco Manzo e Giuseppe Raiola. Poi i consiglieri comunali: Michele Avitabile, Angela Nappi, Antonio Pallonetto, Maria Longobardi, Maria Oriunto (coinvolta anch’essa dalla Dda per la sua parentela con Salvatore Onda, nipote del killer dei Gionta Umberto), Brunone Avitabile, Marcello Vitiello, Salvatore Solimeno, Pasquale Iapicca e Francesco Nella.

Del Pd: Massimo Papa, Francesco Colletto e Germaine Popolo. E dell’opposizione: Ciro Alfieri e Pierpaolo Telese, entrambi avversari di Ascione per la poltrona di sindaco nella tornata elettorale del 2017 e, infine, Davide Alfieri e Raffaele Izzo. Sono citati in giudizio e il prossimo 8 novembre, Marianna Lopiano, presidente della prima sezione civile del Tribunale li porta alla sbarra.